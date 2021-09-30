6 نجوم «أجانب» اعتلوا عرش الدراما الهندية: نورا مغربية ومنصور إماراتي

يعتقد البعض أن جميع نجوم بوليوود من أبناء الهند فقط، ولكن هناك العديد من النجوم المفضلين لدينا ولكنهم من أصول وجنسيات مختلفة، منهم من ولد بالهند ونشأ بها ومنهم من ذهب إلى الهند ليلتحق بعالم بوليوود.

أصبحت السينما الهندية تنافس مدينة صناعة السينما الأمريكية «هوليوود» وبقوة، وتحظى بجماهيرية عالمية، لذا باتت حلم للعديد من الموهوبين حول العالم، وسوف نستعرض بعض الوجوه المعروفة بعالم بوليوود ولكنهم لم يكونوا هنديي الأصل وبعضهم لم يكونوا هنديي النشأة أيضا.

نجوم السينما الهندية «بوليوود»

كاترينا كيف

ولدت «كاترينا» بهونج كونج، وهي من أم بريطانية وأب كشميري، ولديها الجنسية الإنجليزية، بجانب أن والدها مسلم، وهي تتبع دين والدها ولكنها تحترم ديانة والدتها أيضا وهي المسيحية.

وتعد «كيف» من أبرز وجوه السينما الهندية مؤخرا، فقد أصبحت كاترينا كيف من أهم علامات السينما الهندية، وخاصة بعد أن قدمت أهم أفلام الأكشن مع النجم الشهير سلمان خان، وسلسلة تايجر زندجي، بجانب وجودها كثنائي مرح ومميز مع النجم الشهير رانبير كابور، وبسبب ملامحها البريئة حصدت على حب الجمهور، وإعجابه بجمالها البرئ والمميز، بالرغم من عدم اتقانها بالبداية للغة الهندوستانية وهي اللغة الهندية الرسمية للهند، وغيرة بعض زملائها منها بسبب تلك الشعبية.

جاكلين فرنانديز

تحمل «جاكلين» الجنسية السيريلانكية، وهي من سيريلانكا، لكن والدها برتغالي ماليزي ووالدتها من سريلانكا، كما أنها عاشت فترة بطفولتها بالبحرين، ولكنها اتجهت إلى الهند لالتحاق بعالم بوليوود، والأمر لم يكن صعبا عليها بعد حصولها على ملكة جمال العالم بعام 2006.

كما أن فرنانديز أيضا واجهت مشكلة التحدث بطلاقة باللغة الهندوستانية، ويقال إنها تستعين بمدبلج للصوت في بعض الأفلام، حتى تستطيع التركيز بالأداء أكثر من اللكنة ونطقها.

نورا فتحي

يعلم الجميع أن نورا فتحي هي فتاة مغربية من المغرب، ولكنها تعشق الرقصات المختلفة، وكانت بدايتها بعالم بوليوود منذ أعوام قليلة، بعد شهرتها بعد تعدي أغنيتها «ديلبار» المليار مشاهدة، حيث مزجت بين الرقص الحديث والشرقي.

تعد نورا فتحي أول فتاة عربية تحقق شهرة كبيرة بعالم بوليوود، بل أول عربية على الإطلاق من الرجال والنساء، وقد عانت «فتحي» كثيرا لحصد هذه المكانة بهذا العالم العملاق.

وقالت من قبل في إحدى اللقاءات التليفزيونية مع النجمة كارينا كابور ببرنامجها، إن هناك إحدى الراقصات الشهيرات بالهند أساءت لها وصرخت بوجهها «عودي إلى بلدك»، و«يوجد مثلك الكثيرون».

وقالت إنها أصرت أكثر على استكمال طريقها بعد أن اقتربت من اليأس بل تعلمت أساليب حديثة ومميزة بشكل أكبر، والأمر يختلف مع نورا فتحي لأنها تتحدث الهندية بطلاقة وتميز ويشيد بلكنتها الجميع، وقد صرحت بأنه يجب على المرء اقتناء اللهجة واللغة معا إذا أراد أن يتميز بها.

منصور الفيلي

كما أن النجم الإماراتي منصور الفيلي، بعدما شارك بالفيلم الهندي «ديشوم»، وحقق نجاحا مميزا، التحق بهوليوود بفيلم «ميسفتس» مع النجم العالمي «بيرس بروسنان»، ليكون أول ممثل إماراتي يلتحق بعالم بوليوود وهوليوود.

نجوم الدراما الهندية «تيليوود»

سنايا

ويعد الأمر مختلفا مع سنايا إيراني، المعروفة بـ«كوشي» في الوطن العربي، حيث أنها نشأت بالهند ولكنها من أصل إيراني، وتنتمي إلى الديانة الزرداتشية، وقد اشتهرت «سنايا» بالوطن العربي مع بداية انتشار الدراما الهندية، وكانت من أكثر النجمات شعبية جنبا إلى جنب مع صديقتها المقربة دراشتي دهامي، لذا قامت قناة mbc بعد انتهاء عرض مسلسها ونجاحه باستضافتها بمصر، وتواجد الآلاف إن لم يكن ملايين احتفالا بوجودها بكايرو فستيفال.

زين إمام

يعد زين إمام، من أصول إيرانية، ولكنه يتبع الديانة الإسلامية، كما أنه ملتزم بها بعض الشيء، ويشارك جمهوره العربي المناسبات الدينية ويحرص على ذلك كثيرا.

عرف زين إمام بالوطن العربي بعد انتشار مسلسله الشهير «أسيرة قلبي» المعروف بالهندية باسم «نام كاران» على مواقع الترجمة لمسلات الهندية، وأدائه المميز مع النجمة «اديتي راثور»، مما جعل لأول مرة الجمهور العربي يطالب القنوات بشراء حقوق المسلسل.

وبالفعل أعلنت قناة mbc شراء حقوق المسلسل بعد أن وجدت ضغطا جماهيريا كبيرا وترندات عديد للمطالبة بدبلجة المسلسل، ولكن اختلفت إدارة القناة مع الجهة المنتجة، مما أغضب جمهور المسلسل كثيرا، وما زالوا يطالبون بعرضه حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من 4 أعوام على انتهائه.

وحظي «إمام»، بعرض مسلسله «حقيقة مرة» على قناة mbc دراما مع النجمة شرينو باريكه، إحدى أبطال مسلسل «العشق جنون»، وسوف يعرض المسلسل قريبا على قناة mbc بوليوود، كما أنه شارك أيضا بمسلسل غموض الحب المعروف باسم «الوعد» في الوطن العربي مع النجمة جاسمين بهاسين، ويهتم «إمام» كثيرا بمخاطبة جمهوره العربي، حيث أنه قام من قبل بتهنئتهم بعيد الفطر باللغة العربية.