سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29-9-2021 في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي تباينا مقابل الجنيه المصري، وفق آليات العرض والطلب في البنوك، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأربعاء 29 سبتمبر الحالي، في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي، في البنوك المختلفة اليوم الأربعاء، 51.88 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع في البنك المركزي، وسجل في المصرف المتحد، نحو 47.45 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 49.27 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.43 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجّل اليوم الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 48.43 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم، 51.88 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل اليوم سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم، نحو 49.45 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 52.30 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل اليوم سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 49.27 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم، 47.45 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.