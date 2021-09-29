الجيش يتحرك لحل أزمة الوقود في بريطانيا: 150 عسكريا في مهمة خاصة

وافق الجيش البريطاني على طلب رسمي للتدخل لحل أزمة الوقود في بريطانيا، وبموجب هذا الطلب ستقوم عناصر من الجيش بقيادة شاحنات الوقود وإيصالها إلى محطات البنزين في ظل النقص الحالي في سائقي الشاحنات الثقيلة، ومحاولات حل أزمة الوقود في بريطانيا.

وزارة الدفاع تتدخل لحل أزمة الوقود في بريطانيا

وذكرت شبكة سكاي نيوز، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، أن عناصر قوات الجيش ستبدأ في قيادة شاحنات الوقود في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد أن وافقت وزارة الدفاع على طلب رسمي من الحكومة للمساعدة في حل أزمة الوقود في بريطانيا، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

ومن ناحيته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الوضع بدأ في التحسن، غير أنه حث، في الوقت نفسه، سائقي الشاحنات على التحلي بالحكمة أثناء أزمة الوقود التي تواجهها بريطانيا، والناجمة عن النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة.

150 عسكريا يستعدون لقيادة الشاحنات لحل أزمة الوقود

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، نقلاً عن مصدر دفاعي بريطاني لم تكشف عنه، أن حوالي 150 سائقاً عسكرياً من الجيش البريطاني سيعملون على نقل الوقود في جميع أنحاء البلاد في مسعى لحل أزمة الوقود في بريطانيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووفقا لنفس المصدر، فسيتم تقسيم هؤلاء العسكريين النظاميين إلى فرق مختلفة، غير أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل حول المكان الذي سيتم نشرهم فيه.

تدريبات خاصة لتعلم كيفية توفير الوقود للمحطات

وأوضحت شبكة سكاي نيوز أن جميع السائقين العسكريين الذين سيتم الاستعانة بهم، مؤهلون لقيادة شاحنات النقل الثقيل، ولكنهم قد يحتاجون إلى ما يصل إلى 3 أيام من التدريب الإضافي ليكونوا قادرين على تعلم كيفية توفير الوقود للمحطات.

جدير بالذكر أن بريطانيا تواجه أيضا مشكلات في مجال نقل المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية بسبب نقص سائقي الشاحنات وعدم توفر ناقلات الوقود.

وأرجع مراقبون هذه أزمة الوقود ونقل المواد الغذائية في بريطانيا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقيود التي تم فرضها عقب ذلك على تواجد سائقي الشاحنات من دول الاتحاد الأوروبي داخل بريطانيا.