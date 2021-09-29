أين يقيم الأطفال المعثور عليهم من سن يوم وحتى سنتين؟.. «التضامن» تجيب

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها تستقبل الأطفال المعثور عليهم من سن يوم وحتى سنتين، ويتم رعايتهم طبقا لمنظومة الصحة، بمراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين عبر موقعها الرسمي، لافتة إلى أنّ أقسام ومراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، هي المسؤولة عن تحديد هوية الطفل المعثور عليه، وقد يغيّر وكيل النيابة البيانات المثبتة بمعرفة الشرطة تحقيقا لمصلحة الطفل.

شروط كفالة الأطفال في الأسر البديلة

وأضافت وزارة التضامن، أنّ هناك عدد من الإجراءات المتبعة حال رغبة الأسر البديلة في كفالة طفل، تتمثل فيما يلي:

- التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- تطلب إدارة الأسرة والطفولة بحثا اجتماعيا مؤيدا بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، للتأكد من صحة وسلامة البيانات والشروط التالية:

- التعهد بأن توفر الأسرة للطفل - محل الرعاية - احتياجاته كافة شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجين مصريان.

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن 21 عاما ولا تزيد عن 60 عاما.

بيئة صالحة وصحية للأسرة الكافلة

- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة .

- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.

- أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.