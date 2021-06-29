أمين «الأمومة والطفولة»: يجب تعميم ثفاقة الإبلاغ عن جريمة الختان

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على جهود المجلس في مبادرات الطفولة وتمكين الفتيات، وقضايا ختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل.

وأضافت «السنباطي»، خلال الماراثون الرياضي الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة «بلان إنترناشيونال إيجيبت»، إن المجلس يسعى دائمًا لاستكمال ووقف نزيف الدماء والقضاء بشكل كامل على زيادة جريمة ختان الإناث، ورفع وعى المواطنين وإنهاء المعتقدات البالية وضروة تعميم ثفاقة الإبلاغ عن تلك الجريمة، والقائمين بها والمحرضين، والداعمين لها، وذلك من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، عبر قنواته الرسمية.

وشهد ختام الفعاليات توزيع الميداليات على المراكز الثلاثة الفائزة، وتكريم عدد من الشخصيات المؤثرة مجال تنمية المجتمع، من بينهم الفنانة داليا البحيري، والدكتورة تغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية، والدكتور مجدي خالد الممثل السابق لصندوق لأمم المتحدة للسكان والخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، والإعلامية إيمان رياض مقدمة برنامج «من القلب إلى القلب» على قناة «إم بي سي مصر»، وآيه صلاح وكيل النيابة الإدارية.

ويهدف الماراثون إلى دعم مشاركة الشابات والشباب لمواجهة القضايا المجتمعية وخاصة قضايا العنف ضد المرأة والفتاة، كما تتضمن الفعاليات تكريم النماذج المؤثرة والداعمة لحقوق الفتيات والسيدات في الحماية ونبذ أشكال العنف كافة.

وقال سعد نديم، ممثل وزير الشباب والرياضة خلال كلمته، إن وزارة الشباب والرياضة تسعى لتعزيز الشراكة مع هيئة «بلان إنترناشيونال» خلال الفترة المقبلة، عبر تدشين مبادرات وحملات وقوافل للتوعية بجميع المحافظات، خاصة الأماكن النائية، ومحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، إذ تشرف الوزارة على نحو 4 آلاف مركز شباب داخل كل محافظات الجمهورية، ما يستدعي تضافر الجهود والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وقال الدكتور محمد كمال، رئيس هيئة «بلان إنترناشيونال»، خلال كلمته، إن«الهيئة» تستهدف من الماراثون دعم مشاركة الشابات والفتيات لمواجهة القضايا المجتمعية وخاصة قضايا العنف ضد المرأة والفتاة، والذي جرى تنظيمه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب «كمال»، عن قناعته بأن ممارسة الرياضة حق أصيل للشباب والفتيات، ودافع قوى للنهوض بأوضاع المرأة وإحداث تغيير إيجابي على كل المستويات، بل إن ممارسة الرياضة للأطفال والفتيات أصبحت حقًا ومطلبًا، يستلزم تضافر جهود الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمعات المدنية لتحقيقه.