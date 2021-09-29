عامل قمامة يمثل جريمة قتل عشيقته بكرداسة: زوجها في السجن وطلباتها كتير

وسط تواجد أمني مكثف وفي حضور ممثل عن النيابة العامة بالجيزة، مثل جامع قمامة في مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، كيفية ارتكابه لجريمة قتل قريبته "س. ع"، 28 سنة، داخل منزله، حيث شرح تفاصيل اعتدائه عليها ما أفقدها وعيها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

مكنتش أعرف أنها ماتت

"مكنتش اعرف انها ماتت، كنت فاكر أنها هتفوق تاني ومكنش قصدي أموتها"، يقول قاتل عشيقته الحامل في التحقيقات، متابعا بأنه اعتقد أن المجني عليها فقدت الوعى، لكنه اكتشف بعد ذلك وفاتها، فاتصل بشقيقه وأخبره بما حدث، ثم اتفقا على نقلها بالتروسيكل وإلقاء الجثة في مكان العثور عليها وسط الزراعات.

قريبتي وزوجها في السجن

وأوضح المتهم أن المجني عليها قريبته، وكانت متزوجة من شاب في أسيوط وحصل على حكم بالسجن فانتقلت للإقامة معه: "كانت طلباتها كتير وعاملة وش في البيت اتخانقنا، فضربتها ولما وقعت افتكرت أنها في حالة إعياء بس كانت ماتت".

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بطريق فرعي من طريق (صفط اللبن - كرداسة) بدائرة المركز، وبها إصابة بجروح متفرقة بالجسم.

القبض على المتهمين

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن المجني عليها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط)، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وتربطهما صلة قرابة بالمجني عليها .

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما بأن المجني عليها تركت محل إقامتها بمحافظة أسيوط وأقامت معه.

وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينهما قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب ورطم رأسها بالحائط، وفي وقت لاحق اكتشف وفاتها وقام والثاي بنقلها بتروسيكل دون لوحات (تم ضبطه – ملك شقيقهما) وإلقائها بمكان العثور.