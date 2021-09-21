عامل يقتل عشيقته الحامل ويلقي جثمانها بالزراعات

كشفت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة، عن تفاصيل مقتل ربة منزل حامل، عثر على جثمانها في الزراعات بكرداسة، بعد أن تلقى مركز كرداسة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مجهولة، في العقد الثالث، بها جرح بالرأس، وجثمانها ملقى بقطعة أرض زراعية، بالفحص والتحري ومن خلال البصمات، تبين أنها ربة منزل كانت تقيم في محافظة أسيوط، وأن زوجها مسجونًا، وأنها تركت محل إقامتها مؤخرا.

قتل عشيقته وألقاها في الزراعات

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن المجني عليها تربطها علاقة غير شرعية بعامل قمامة، وكانت تقيم معه في مسكنه بكرداسة، وتمكنت المباحث من تحديد هوية قاتل عشيقته، وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بأنه تعدى على عشيقته بالضرب، بسبب خلافات بينهما، وأنها شعرت بحالة إعياء شديدة، وفي اليوم التالي فوجيء بوفاتها، فخشي من المسائلة القانونية، فاستعان بشقيقه وألقياها في الزراعات.

القبض على شقيق المتهم الرئيسي

تمكنت المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من القبض على شقيق المتهم الرئيسي، الذي عاونه في إخفاء معالم الجريمة، ونقل الجثمان من مسرح الحادث، وإلقائها في الزراعات، وبمواجهة المتهم الأخير، اعترف بمعاونة شقيقه في إلقاء الجثمان، وأنه لم يشترك معه في القتل، وعرف من شقيقه أن عشيقته ماتت في اليوم التالي الذي ضربها فيه.

علاقة جامع القمامة بعشيقته

وقال المتهم الرئيسي في محضر الشرطة، أنه تعرف على عشيقته بالمصادفة قبل عدة أشهر، وأنه عرض عليها الإقامة معه في شقته، وأخبر الجيران أنها زوجته، وظلت تقيم معه، وكانت تخرج تبيع المناديل وتعود في نهاية اليوم، وقت أن كان ينتهى من عمله، وفي آخر خلاف بينهما، طلبت منه مبلغًا من المال لشراء بعض اجتياجاتها، فضربها عدة مرات على رأسها، فتعرضت لحالة إعياء شديدة، وبعدها تحسنت بعض الشييء لكنه فوجئ بوفاتها في اليوم التالي من الإصابة، فاتصل بشقيقه وتخلص من الجثمان.