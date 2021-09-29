في ذكرى وفاتها.. قصة زواج كوثر العسال من نجمين «كانت زوجة رابعة لأحدهما»

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة كوثر العسال، التي رحلت عن عالمنا في 19 سبتمبر 2013، عن عمر ناهز 74 عاما، وهي ابنة خالة الفنان الكبير محمد وفيق، وبدأت مسيرتها الفنية في الستينيات من القرن الماضي، وقدمت أدوارا متميزة استطاعت من خلالها تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، قصة زواج «العسال» بالفنانين الراحلين عبدالمنعم إبراهيم، ومحمد وفيق، وأشهر أدوارها التي لازمتها حتى بعد وفاتها.

زواج الفنانة كوثر العسال

كانت حياة الفنانة كوثر العسال حافلة بالقصص المثيرة، خاصة أنها تزوجت من نجمين كبيرين، أحدهما هو الفنان عبدالمنعم إبراهيم، حيث كانت زوجته الرابعة، وظلت معه لمدة 20 عاماً إلى أن رحل.

وبعد وفاة عبد المنعم ابراهيم، تزوجت «العسال» من الفنان الراحل محمد وفيق، وهو ابن خالتها.

وكان «وفيق» قد روى خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له، تفاصيل قصة حبه لكوثر العسال وكيف تزوجا، قائلاً: «على الرغم من العمر الطويل التي قضته كوثر مع زوجها عبد المنعم إبراهيم، إلا أنني انتظرتها على أمل أن يجمعني بها القدر مرة أخرى».

وفي حديثه عن زواجهما، عبر «وفيق» عن سعادته بسبب موافقة كوثر على الزواج منه، قائلاً: «وبالفعل تحقق حلمي، ووافقت على الزواج مني، في نهاية الثمانينيات، لأني انتظرتها طويلاً، على الرغم من أنها ابنة خالتي، إلا أن القدر فرق بيننا».

مسيرة الراحلة كوثر العسال الفنية

قدمت الفنانة الراحلة كوثر العسال ما يقرب من 60 عملاً تنوع بين السينما والدراما والمسرح، ولكن أكثر ما عُرفت به هو دورها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، حيث جسدت دور «بدرية»، المرأة التي تسعى لتزويج ابنها من إحدى بنات «عبد الغفور البرعي»، لطمعها في ثروته.