محمد رياض عن «كوميكس» مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»: بحب الكوميديا

نفى الفنان محمد رياض، ما يُشاع عن غضبه الشديد، من تداول صوره في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، كـ«كوميكس»، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وقال محمد رياض، لـ«الوطن»، إنه يحب خفة ظل الجمهور، لاسيما عندما يتعلق بالأدوار الفنية التي يُقدمها، متابعًا: «أنا بحب الكوميديا أوي، ومش بضايق خالص منها».

ويعتبر «رياض» خروج كوميكس، بعد مرور أكثر من 20 عامًا من مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، نجاحاً كبيراً للعمل نفسه، قائلا: «نادرًا لما نشوف مسلسل بيعيش بين الناس العمر ده كله».

وعن أجره في المسلسل، قال محمد رياض، «الأجر كان قليل جدًا وقتها، يُعتبر مكناش بناخد فلوس، لكن العمل كان ذات قيمة فنية عالية ولسه بيلقى نجاح كبير حتى الآن».

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، بطولة نور الشريف، وعبلة كامل، وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، وناهد رشدي، وياسر جلال، ورشوان توفيق، وأحمد سلامة، وكوكبة من النجوم، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أحمد توفيق.

محمد رياض في «الحلم» مع نضال الشافعي وحسني صالح

وفي سياق متصل، يخوض الفنان محمد رياض تجربة درامية جديدة، بالتعاون مع المخرج حسني صالح، من خلال مسلسل يحمل اسم «الحلم».

مسلسل «الحلم» مكون من 30 حلقة فقط، ومن المُقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان، حيث يضم نخبة من الممثلين، منهم نضال الشافعي، وصابرين، ووفاء عامر، وكمال أبو ريا، وأنوشكا، ومدحت تيخة.

محمد رياض يحصد جائزة عن دوره في مسلسل «النمر»

وشارك محمد رياض في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل يحمل اسم «النمر»، مع الفنان محمد عادل إمام، حيث حظي بنجاح كبير آنذاك، وحصل عليه جائزة في مهرجان الفضائيات العربية يوم الجمعة الماضية.

مسلسل النمر من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، ومحمد رياض، وعلاء مرسي، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، وخالد أنور.