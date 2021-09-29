حملات مكثفة لتعقيم المدارس في بورسعيد

كثفت أحياء بورسعيد حملاتها لتعقيم وتطهير المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتابع العميد نعمان علي نعمار، رئيس حي الشرق، حملات التطهير للمدارس بنطاق الحي.

وأوضح رئيس الحي، في بيان صحفي، اليوم، أن فريق التعقيم بالحي تحت إشراف محمد فواز سكرتير الحي، نفذ حملة لتعقيم مدارس «ليسية الحرية والقناة الإعدادية والإبتدائية»، ويجري استكمال تطهير باقي المدارس بشكل دوري مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

استمرار أعمال تطهير بالوعات صرف الأمطار

وأكد رئيس الحي على مواصلة أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار بجميع الشواع بنطاق حي الشرق، استعداداً للتغيرات المناخية المتوقعة واقتراب فصل الشتاء، وأوضح أن إدارة الطرق بالحي رفعت درجة الإستعداد للقصوى، وشنت حملات لتطهير وتسليك بالوعات صرف مياه الأمطار، وجرى رفع المخلفات الناتجة عن التطهير بشوارع «النجيلة، 23 يوليو، والجمهورية».

شؤون البيئة بمناخ بورسعيد تواصل أعمال الرش والتطهير بالمدارس

من جانب أخر صرح الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، أن إدارة شئون البيئة بالحي تواصل أعمال التطهير لمكافحة القوارض والحشرات بمحيط وداخل المدارس بنطاق الحي، وأشار إلى تعقيم «المدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات»، لافتا إلى استمرار الحملات تباعا حتى الانتهاء من تطهير كافة المدارس الكائنة بنطاق الحي.

وأوضح أن الحملات تأتي في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد بمشاركة قيادات الحي وفريق العمل بإدارة شئون البيئة تنفيذا لتعليمات المحافظ ورئاسة مجلس الوزراء فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد.