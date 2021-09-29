طوارئ في قنا لإنهاء تطعيم الموظفين بلقاح كورونا قبل بداية أكتوبر

أعلنت المصالح الحكومية في محافظة قنا، حالة الطوارئ بالتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء تطعيم الموظفين بلقاح فيروس كورونا قبل الموعد المحدد في الأول من أكتوبر المقبل، إثر صدور قرار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمنع دخول العاملين التابعين للجهاز الإداري للدولة للمحافظة إلا بعد الحصول على لقاح كورونا «جرعة واحدة على الأقل»، بينما قرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عدم دخول أي طالب أو مدرس أو عامل للحرم الجامعي إلا بعد تلقيه اللقاح وتقديم شهادة الحصول على التطعيم.

صحة قنا: قوافل لتطعيم الموظفين بلقاح كورونا

وأكدت مديرية الصحة والسكان، في بيان لها، أن المديرية دشنت قوافل لكل المصالح الحكومية للانتهاء من تطعيم كل العاملين باللقاح تنفيذا لقرار المحافظ، وحتى يتمكن الموظف من الحصول على شهادة التطعيم والدخول وممارسة عمله.

وأوضحت المديرية، أن فرق التطعيم شارفت على الانتهاء نهائيا من تطعيم كل العاملين في المصالح الحكومية بالمحافظة بلقاح فيروس كورونا، شريطة أن يسجل الموظف على موقع وزارة الصحة والسكان.

تعليم قنا: 97% من المعلمين حصلوا على لقاح كورونا

وقال مسؤول بمديرية التربية والتعليم، إن المديرية حذرت كل العاملين من عدم تلقي لقاح فيروس كورونا قبل العام الدراسي الجديد بشكل عام، وقبل الأول من أكتوبر حتى لا ينفذ قرار المحافظ بمنع دخولهم، كاشفا أن الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها انتهت من تطعيم نحو 97% من المعلمين والإداريين.

محافظ قنا .. يطالب كل العاملين بالحصول على لقاح كورونا قبل الأول من أكتوبر

كان محافظ قنا، قرر منع دخول الموظفين والعاملين الذين لم يحصلوا على اللقاح للمصالح الحكومية بمحافظة قنا، مؤكدا أنه يتابع أعمال تطعيم الموظفين وأن الامور تسير بشكل منتظم مطالبا من لم يحصل على اللقاح بالحصول عليه.

جامعة جنوب الوادي: منع دخول الطلاب والموظفين غير الملقحين

كما اتخذت جامعة جنوب الوادي، إجراءات مشددة في إطار الاستعداد لبداية العام الجامعي الجديد، وقرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي منع دخول الطلاب أو العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح للحرم الجامعي أو المشاركة في الفعاليات.