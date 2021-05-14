حي المناخ يوزع كمامات على المواطنين.. وغلق محال مخالفة في الزهور

وزع حي المناخ ببورسعيد كمامات على المواطنين، خلال الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وحثهم على ارتداء الكمامة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، كما ناشد المواطنين بالاهتمام بأبنائهم وذويهم خلال العيد والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

شن حي المناخ برئاسة منصور بكري، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا استمرار الحملات والمتابعة اليومية بنطاق الحي، لمتابعة التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بسيارات الأجرة والميكروباصات والمحال، بكل المناطق بنطاق حي المناخ.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى في كل الأحياء خلال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار كورونا المستجد، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهي والكافتيريات، طبقا للمواعيد المحددة، ومنع أي أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين، حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وشن حي الزهور حملة، مساء أمس، على الكافتيريات والمقاهي والمحال بنطاق الحي بقيادة فوزي الوالي رئيس الحي، وقامت بالمرور بمناطق الحي المختلقة، لمتابعة تنفيذ القرارات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، حيث تم غلق وتشميع محلين لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي حي الضواحي؛ تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي أعمال رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بمناطق مختلفة بالضواحي، حيث تم إزالة تجمعات القمامة والمخلفات وكنس الرمال والأتربة من شوارع الحي، وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها، وحول محيط عدد من المدارس الواقعة بها، يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بمختلف مناطق وقطاعات الحي، كما تم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وقرارات غلق المقاهي والكافتيريات في التاسعة مساء.

وفي حي العرب، ساد الهدوء لليوم الثاني على التوالي مختلف شوارع حي العرب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مع تواصل إغلاق الشواطئ العامة والحدائق والأندية لمنع التجمعات، وتابع عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب، جهود الإدارات التنفيذية بحي العرب بالمرور على شاطئ البحر والحدائق، لفض أي تجمعات بشارع الكورنيش، ونشر عدد من الحواجز المرورية لمنع السيارات من الانتظار لمنع أي تجمعات، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتعيين خدمات أمنية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإغلاق الشواطئ العامة والحدائق والمنتزهات.

وفى مدينة بورفؤاد؛ شدد اللواء محمد عامر رئيس المدينة على تكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالغلق في التاسعة مساء، ومتابعة الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد متابعته المستمرة أولا بأول لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، خلال عيد الفطر، للحد من التكدس والتجمعات ومنع انتشار العدوى، مشيرا إلى التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات وغرف عمليات الأحياء، لرفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.