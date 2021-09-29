صندوق تطوير التعليم: بدء الدراسة في الكلية المصرية الألمانية بأسيوط

أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن الموافقة ببدء الدراسة في الكلية المصرية الألمانية بالمجمع التكنولوجي بأسيوط التابع لصندوق تطوير التعليم.

وأضاف الحيوي، في بيان صادر صباح اليوم الأربعاء، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وافق في القرار الوزاري رقم 5701 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2021م، على بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، واعتماد لائحتها الداخلية.

بد الدراسة بالجامعة تنفيذًا لقرارات الرئيس

وأوضح الحيوي، أن قرار وزير التعليم العالي، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة بالتعليم الفني والتكنولوجي باعتبار هذا المسار من التعليم هو القاطرة الحقيقية للتقدم الصناعي في مصر.

وأكد الحيوي، أن التعليم التكنولوجي أحد أهم المحاور الرئيسية في رؤية مصر 2030، والتمنية المستدامة، لكي يظهر التعليم الفني والتكنولوجي برؤية مختلفة في الجمهورية الجديدة.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن قرار بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية بمرحلتيها (المتوسطة / والمتقدمة)، يعد نقلة نوعية في التعليم الجامعي بصعيد مصر.

وتعتبر الكلية المصرية الألمانية بمجمع التعليم التكنولوجي في أسيوط هي النواة الحقيقية للجامعة التكنولوجية بأسيوط، والتي ينتظر بدء الدراسة.