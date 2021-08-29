«تطوير التعليم» تنشر صورة أول شهادة جدارات تُمنح لطلاب المجمعات التكنولوجية

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، صورة أول شهادة جدارات فنية تصدر بالتعاون بين الصندوق، وغرفة الصناعات الهندسية وهي شهادة تعادل مستوى المؤهل في اللائحة الأوربية للشهادات والمؤهلات «EQF3».

كان الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قد أعلن عن منح أول شهادة جدارات «competence certificate»، صادرة غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لطلاب المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة له.

وقال «الحيوي» في تصريحات صحفية سابقة، إن تلك الخطوة تأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، واتحاد الصناعات المصرية، والتي تهدف إلى التعاون في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي المختلفة.

امتحانات الجدارات هي الأولى من نوعها في مصر

وأضاف أن امتحانات الجدارات التي سيتم تطبيقها للعام الدراسي 2020/2021 بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبوغالب، هي الأولى من نوعها في مصر، لأنه سوف يتم عقدها بواسطة لجنة من الخبراء بالصناعة المصرية، أسوة بما يحدث بالدول الأوروبية الكبرى الصناعية.

وأشار إلى أن الصندوق يطبق هذا النهج لأول مرة في مصر ليتم تعميمه في المستقبل على كل مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي الجامعي منه وما قبل الجامعي كذلك، منوها إلى حرص إدارة مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبوغالب على تطبيق هذا النموذج على طلاب الفرقة الثالثة به في تخصص تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، لكي يكون المجمع نموذجًا يُحتذي به في باقي التخصصات بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة الأخرى التابعة للصندوق.