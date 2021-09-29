«عصام المغازي»: 27 مسلسلا في رمضان 2021 انتهك قانون مكافحة التدخين

قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين، إنّ معدل استهلاك التبغ في مصر هو الأعلى في إقليم شرق المتوسط وجميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنّ الدراما التلفزيونية المصرية تسهم بشكل كبير في انتشار التدخين، كما أنّ الرصد الذي جرى عن انتهاك قانون مكافحة التبغ خلال شهر رمضان 2021، كشف عن وجود نهج غير مباشر للإعلان عن التبغ.

27 مسلسلا تضمنت 1126 مشهدا للتدخين

وقال المغازي، على هامش الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين اليوم، أنّ فريق الدراسة رصد مشاهد التدخين في 27 مسلسلا عرضت في رمضان 2021، حيث وصل عددها لـ1126 مشهدًا للتدخين، بينما بلغت إجمالي مدة التدخين في المسلسلات المعروضة 1092 دقيقة، بما يعادل 18,2 ساعة أي 4% من المدة الزمنية للمسلسلات.

10 مسلسلات في دراما رمضان 2021 ضمن قائمة «الأعلى تدخينا»

وأضاف رئيس جمعية مكافحة التدخين، أنّ قائمة أعلى 10 مسلسلات من حيث مشاهد التدخين بالترتيب، هي «ملوك الجدعنة، لحم غزال، اللي ملوش كبير، كله بالحب، ضد الكسر، كل ما نفترق، قصر النيل، القاهرة كابول، موسى، وحرب أهلية»

وأوضح المغازي، أنّ قائمة أعلى 10 مسلسلات من حيث نسبة الحلقات التي احتوت على تدخين، إلى إجمالي عدد حلقات المسلسل، جاءت كما يلي: «ملوك الجدعنة، لحم غزال، اللي ملوش كبير، ضد الكسر، كله بالحب، كل ما نفترق، قصر النيل، القاهرة كابول، حرب أهلية، وأحسن أب».