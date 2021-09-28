بشرى من «الصحة العالمية» لـ«الحوامل»: إجراء واحد للحماية من خطر كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للإقليم الشرق المتوسط، إنّ العالم لا يزال بعيدا عن نهاية جائحة كورونا، فرغم الانخفاض النسبي في أعداد الإصابات والوفيات في الأسابيع الأخيرة، لا تزال بعض الدول تشهد معدلات ارتفاع ملحوظة في الإصابات والوفيات، وتحدّث عن الدلائل المتوافرة، التي تشير إلى أنّ الإصابة بـ«كوفيد - 19» أثناء الحمل، تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، وأكثر عرضة لولادة أطفال مبتسرين، ناصحا بتطعيم الحوامل خاصة من هنّ في سن متقدمة نسبيا بلقاح كورونا، لوقايتهن من مخاطر الفيروس المستجد.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظة الصحة العالمية، في حوار لـ«الوطن» ينشر لاحقا، أنّ فعالية لقاحات «كوفيد - 19» لم تتأثر حتى الآن بالتحورات الجديدة، والموضوعة قيد البحث والدراسة طوال الوقت، لاكتشاف مدى تأثيرها على فعالية اللقاحات.

وأضاف المنظري، أنّ منظمة الصحة العالمية، تنسق مع المراكز البحثية وجهات التصنيع والدول، لتكون على أهبة الاستعداد حال ظهور حاجة لتطوير لقاحات تستجيب للتحورات الجديدة.

الموجة الرابعة لكورونا في مصر

وبشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ومدى حدتها، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للإقليم الشرق المتوسط، أنّ الوضع يختلف من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى: «لاحظنا مؤخرا انخفاضا في عدد الإصابات بصعيد مصر، الوضع يختلف من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى، ولاحظنا مؤخرا انخفاضا في عدد الحالات على الصعيد الإقليمي، مع وجود زيادات ملحوظة في 5 بلدان تتراوح بين 30 لـ50%».

المنحنى الوبائي لكورونا في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت الوزارة، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، والتسابق للحصول على لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.