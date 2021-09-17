30 ندوة تثقيفية وتوعوية بمراكز شباب كفر الشيخ ضمن حملات مكافحة التدخين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أولى ندوات حملة مكافحة التدخين وتوعية المواطنين بأضرار التدخين، الذي يؤثر على صحة المواطن، بمركز شباب شنو، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، من خلال إدارة صحة البيئة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات من الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.

الندوات تهدف للتوعية الصحية حول أضرار التدخين

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تقرر عمل 30 ندوة تثقيفية وتوعوية صحية حول أضرار التدخين وعلاقته بتزايد الأضرار الصحية الخطيرة ، بالتعاون مع مديرية الصحة، تقام ثلاثه ندوات أسبوعياً بالنوادي ومراكز الشباب، تنظمها لجنة مكافحة التدخين بمديرية الصحة بالمحافظة.

الدورات تنفذ بالتعاون مع الصحة

أقيمت الدورات تحت إشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، وعبد الفتاح الوكيل، منسق الحملة بالمديرية، والدكتورة رشا فكري، مدير إدارة صحة البيئة، والدكتورة فيديكار حسن، المدير العام الوقائي، والدكتور وليد حسن حسونة، مسؤول مكافحة التدخين بالمديرية، ومنسق الحملة.

وفي وقت سابق، نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الجلسات التدريبية لدورة إعداد وتأهيل الشباب بالمشاركة الفعالة في المحليات ومكافحة الفساد، وذلك بمشاركة 30 شابا وفتاة بقاعة التعليم المدني بالمديرية.