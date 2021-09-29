ظاهرة «كورونا الممتد» تهدد حياة المتعافين.. منها الاكتئاب

كشفت دراسة بحثية بجامعة أكسفورد ومركز أكسفورد للأبحاث الطبية الحيوية والمعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا، عن أعراض مهددة لحياة مرضى فيروس كورونا بعد التعافي والتي عرفت بظاهرة «كورونا الممتد» التي تستمر مع المتعافين لمدة 6 أشهر.

الدراسة التي أجريت على 270 ألف شخص من المتعافين، وجدت أن 37% عانوا عرض واحد على الأقل استمر لمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور، وتتمثل تلك الأعراض بحدوث مشاكل في الجهاز الهضمي والتنفسي مع الشعور بالألم في بعض مناطق الجسم والإرهاق بجانب الاكتئاب والقلق.

أستاذ صحة عامة: لا ترتبط الأعراض بفئة معينة

قالت الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة بطب القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعراض ما بعد التعافي من كورونا لا ترتبط بفئة معينة، ولكن ترتبط بالحالة الصحية للمريض نفسه.

وأوضحت شوقي، أن كان المريض يعاني من زيادة في الوزن أو يعاني من بعض الأمراض التنفسية مثل الربو أو الحساسية أو الالتهاب الرئوي، أو يعاني من التوتر أو الاكتئاب أو صعوبة النوم يصبح أكثر عرضة لذلك.

وأشارت شوقي، إلى أن تلك الأعراض تزيد وتتفاقم مع الإصابة بالفيروس وتستمر لمدة بعد التعافي من الإصابة قد تتراوح إلى 6 أشهر، وأنه في حالة اكتشاف المرض في مراحله المبكرة تكون الأعراض أقل حدة والعكس.

وتابعت شوقي، أنه لابد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

استشاري مناعة ظهور الأعراض يكون متفاوتا

الدكتورة نهلة عبدالوهاب أستاذ البكتريا والتغذية العلاجية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، قالت في حديثها لـ«الوطن»، أن الأعراض التي تظهر بعد التعافي من كورونا تتراوح من أعراض بسيطة مثل الاكتئاب إلى أعراض حادة مثل تليف في الرئة.

وأشارت عبد الوهاب إلى أن الأعراض تختلف من شخص إلى آخر وذلك على حسب درجة الإصابة ودرجة المناعة التي يتمتع بها الشخص، وهل يعاني من أمراض مزمنة أم لا.