«الصحة»: بدء استقبال طلبة الجامعات لتلقي لقاحات فيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء استقبال طلبة الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية، الخاصة، الأهلية، الأزهرية)، للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، بداية من اليوم الاثنين، بـ1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا وبالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» اليوم، مع قيادات الوزارة ووكلاء وزارة الصحة ومديري المستشفيات التي تستقبل مصابي فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، ومتابعة عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف أولا بأول.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بإرسال رسائل بأماكن تلقي اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل، لطلبة الجامعات المسجلين على الموقع الإلكتروني في خانة طلبة التعليم العالي، من خلال 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، وتشمل 830 مركزا للتطعيم، بالإضافة إلى 270 مركز شباب جرى تخصيصهم لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين ووزارة الشباب والرياضة.

وزيرة الصحة: إتاحة التسجيل وتلقي اللقاح لطلبة الجامعات بـ270 مركز شباب

وأشار «مجاهد» إلى أن الموقع الالكتروني يتيح لطلبة الجامعات اختيار مراكز التطعيم الأقرب لهم، للتسهيل عليهم، لافتًا إلى أنه يمكن لطلبة الجامعات التوجه للتسجيل وتلقي اللقاح على الفور في مراكز الشباب المخصصة للتطعيم، بهدف مساعدتهم على التسجيل، إذ جرى تجهيز تلك المراكز وإمدادها بالفرق الطبية والتجهيزات اللوجيستية لمواصلة عملية تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات مجانا

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية، كما وجهت الوزيرة خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني «Egypt Health Passport»، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق في الكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح، وإرسالها لمجلس الوزراء وكل من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم والتنمية المحلية، وذلك تمهيدًا لاستخدام التطبيق في كافة أماكن العمل والمؤسسات التي تتطلب ذلك.

الصحة: إرسال رسائل بأماكن تلقي اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل لطلبة الجامعات

وذكر أن التطبيق يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، إذ يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة اطمأنت خلال الاجتماع على استدامة توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجهة بأهمية تطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة من قبل اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، وتوزع تلك البروتوكولات على كافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان التي تستقبل مصابي فيروس كورونا.

الصحة تناشد طلبة الجامعات والمعاهد العليا بسرعة التسجيل على الموقع أو التوجه لأقرب مركز شباب

وتابع أن الوزيرة اطمأنت أيضًا خلال الاجتماع على المخزون الاستراتيجي للأكسجين، وراجعت معدلات الاستهلاك، ونسب الإشغال بالمستشفيات، إذ أكدت الوزيرة وجود مخزون كاف من اسطوانات وخزانات الأكسجين بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي، موجهة بتلبية أي احتياجات لتلك المستشفيات على الفور.

وزيرة الصحة توجه بسرعة إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعرف على موقف تلقي اللقاح

وذكر «مجاهد» أن الوزيرة أكدت حرصها على التواصل المستمر وعقد اجتماع دوري مع جميع وكلاء ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والوقوف على أي تحديات، كما وجهت بالاستمرار في إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى بكافة المستشفيات.

وتناشد وزيرة الصحة والسكان طلبة الجامعات والمعاهد العليا المصرية كافة، بسرعة التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home أو التوجه لأقرب مركز شباب مخصص لتلقي اللقاح للتسجيل والتطعيم على الفور، قبل بداية العام الدراسي الجديد، للحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على مكتسبات التصدي لجائحة فيروس كورونا.