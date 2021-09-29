تجديد حبس صاحب ملاهي الموت في الإسكندرية بتهمة القتل الخطأ

قررت نيابة المنتزه أول شرق الإسكندرية، تجديد حبس مالكي ملاهي «فرحة»، المعروفة إعلاميا باسم ملاهي الموت بمنطقة الرأس السوداء، شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم عده تهم أهمها إدارة منشأة دون ترخيص، والتسبب في قتل طفلة عن طريق الخطأ أثناء اللعب.

واقعة مقتل طفلة في ملاهي الفرحة

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول، إخطارا من مستشفى خاص يفيد بوصول الطفلة «دنيا سعيد»، 12 عاما، جثة هامدة إثر إصابتها بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وتبين من التحريات أن الطفلة كانت في نزهة برفقة أسرتها بملاهي كائنة بمنطقة الرأس السوداء، وسقطت من إحدى الألعاب، ما أدى إلى وفاتها.

مقتل طفلة في ملاهي الفرحة بالإسكندرية

وروت أسرة الطفلة تفاصيل الواقعة بمحضر الشرطة مؤكدة أن الطفلة أثناء تواجدها بالملاهي طلبت ركوب لعبة تسمى «الإعصار»، ولكون القاعد متهالكة ولا يوجد نظام أمان ربطوا قدميها بـ«حبل»، في المقعد، ومع دوران اللعبة في الهواء سقطت «دنيا» من ارتفاع 10 أمتار واصطدم رأسها بالأجزاء الحديدية للعبة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى.

تقرير حي شرق الإسكندرية حول ملاهي الفرحة

وكان تقرير حي شرق أكد أن الملاهي المشار إليها تدار دون ترخيص ولا تتبع أية اشتراطات للسلامة المهنية، لافتا إلى أن المنشأة غير مسجلة لديهم من الأساس لعدم حصولها على تراخيص، بينما أكد تقرير اللجنة الفنية أن معدات وألعاب الملاهي متهالكة ولا تصلح للاستخدام.

كانت قوات الأمن القت القبض على كل من «أحمد.م.ع» و«إبراهيم.أ»، مالكي الملاهي، وتحرر المحضر رقم 32213 لسنة 2021 إداري المنتزه أول.