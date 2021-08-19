«اعتزال الملاهي الليلية».. نقطة تحول عمرو دياب من المحلية للعالمية

بين لحظة وضحاها، قرر الفنان عمرو دياب، أن يعتزل الغناء فى الملاهي الليلية، ويبدأ رحلة بحثه عن العالمية والاستماع لكل أنواع الموسيقى في الشرق والغرب، وهي اللحظة الفارقة فى حياته الموسيقية، التي جعلت منه حاليا، واحدًا من أهم رموز الأغنية المصرية والعربية عبر تاريخها.

حلمي عبدالباقي: الملاهي الليلية كانت حلم الثراء السريع

بتلك الكلمات كشف الفنان حلمي عبدالباقي، عن سبب نجاح عمرو دياب عن باقي أقران جيله، في ندوته بـ«الوطن»، إذ قال: «فى تسعينيات القرن الماضي، كان بالنسبة لنا العمل في الملاهي الليلية، حلم كل فنان من أجل الحصول على مكسب مادي سريع وكبير، وجميعنا كنا يعمل لساعات طويلة، وظللنا على هذا الأمر لعدة سنوات، لكن النقطة الفارقة التي جعلت عمرو دياب يتفوق علينا فيها، معرفته الجيدة بالوقت الذي قرر فيه اعتزال الملاهي الليلية، والبحث عن حلم جديد يسعي لتحقيقه»

حلمي عبدالباقي: عمرو دياب ذكي ويفهم المستقبل

وأضاف أن «عمرو فجأة قرر اعتزال الملاهي الليلية، واعتزال المكسب المادي السريع، والبحث عن أشكال وأنواع الموسيقى الغريبة والشرقية لدراستها، وهو أمر مجهد وشاق، لكننا رفضنا نفعل ما فعله، واستمرينا فى المكسب المادي السريع، لكن النتيجة النهائية كانت لصالح ذكائه، هو استطاع أن يفهم المستقبل».

تابع: «أنا من محبي عمرو دياب، وأحب دوما ذكائه، وأعتقد أن دياب سيظل ناجحا ومتفوقا، بسبب قدرته على فهم المستقبل الفني».

جدير يالذكر، أن حلمي عبدالباقي كان طرح مؤخرًا أغنية «بعتذر لك» منذ عدة أيام، وحققت الأغنية ما يقرب من مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويذكر أن عمرو دياب، كان أحيا مؤخرا، حفلا غنائيا كبيرا، حضره 20 ألف جنيه، قدم خلاله نحو 30 أغنية.