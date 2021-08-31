تصل قيمتها لـ30%.. الفئات الخاضعة لضريبة الملاهي وشروط الإعفاء منها

تخضع ضرائب العروض الفنية لضريبة الملاهي، التي تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محلات المشاهدة، وأي من أماكن الملاهي والعروض الترفيهية والحفلات بنسب موحدة في مختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية، وتتحدد بنسب مختلفة حسب نوع العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة، عما إذا كانت «سينما، مسرح، مدن ملاهي، وأندية ليلية».

تفاصيل ضريبة الملاهي

ـ تفرض الضريبة على جمهور المسارح والسينما، ويكون دور مستغلي تلك الأماكن «وسيط» في تحصيل الضريبة وتوريدها للجهة المختصة.

ـ ضريبة وقتية تفرض رهن تحقق الواقعة المنشأة لها، أي أنّه طالما هناك دخول أو تقاضي مقابل دخول من جمهور العروض والحفلات و الأماكن الخاضعة للضريبة، فتحقيق فرض الضريبة أصبح قائماً.

نسبة ضريبة الملاهي على الفئات

ـ الفئة الأولي: 5% من مقابل الدخول إلى عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب، والفيلم الأجنبي الذي يعرض مع الفيلم المصري في عرض واحد، على ألا يزيد الفيلم الأجنبي عن واحد، وعروض الأوبرا والباليه، وعروض السيرك، وحلقات الانزلاق، وحفلات الأوركسترا السيمفوني وفرق الموسيقى العربية.

ـ الفئة الثانية: 10% من مقابل الدخول إلى عروض دور المسرح، حدائق الملاهي، الحفلات العامة في النوادي، حلقات الانزلاق، الألعاب الميكانيكية والكهربائية، الألعاب السحرية وألعاب الحواة.

ـ الفئة الثالثة: 20% من مقابل الدخول إلى عروض الأفلام الأجنبية، سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحلات صيد الحمام، غير ما تقدم من الأماكن الواردة بالجدول المرفق بالقانون 24 لسنة 1999، والتي يباشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت.

ـ الفئة الرابعة: 25% من مقابل الدخول إلى عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك، حفلات الشاي أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، ودخول الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.

- الفئة الخامسة: 30% من مقابل الدخول إلى حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها.

العروض المعفاة رسميا من ضريبة الملاهي

1ـ عروض الأشرطة السينمائية في قصور الثقافة، ولا يزيد أجر دخولها عن جنيه واحد.

2ـ العروض الفنية التي تقدمها الفرق التابعة للدولة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.

3ـ العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي التي يحددها مجلس الوزراء.

4ـ الحفلات التي تقدمها الهيئات العامة في مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر الدخول عن جنيه مصري واحد.

شروط تمتع عروض الأشرطة السينمائية بالإعفاء من الضريبة

- أن تكون العروض أشرطة سينما أو فيديو.

- تعرض في قصور الثقافة (التابعة لوزارة الثقافة).

- ألا يزيد أجر الدخول عن جنيه واحد للفرد.

- ضرورة اجتماع تلك الشروط معا حتى يتقرر الإعفاء.

شروط إعفاء العروض الفنية من ضريبة الملاهي

ـ تعفى العروض الفنية التابعة للدولة بقرار يصدر من السلطة المختصة (وزير الثقافة) بالاتفاق مع وزير المالية.

العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي التي يحددها مجلس الوزراء

يصدر بتحديد ماهية العروض والحفلات والمهرجانات قرار من مجلس الوزراء.

شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة للعروض ذات الطابع القومي

يشترط للإعفاء من الضريبة أن تنظم الحفل إحدى الجهات الآتية:

- الأشخاص الاعتبارية العامة.

- الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقا لقوانين خاصة، وذلك في حدود حفلة واحدة في اليوم.

- أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية.

- أن تخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالي إيراد الحفل لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية.

- أن تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأي الوزير المختص إلى وزير المالية مرفقا بها المستندات الدالة على توافر بنود الأشخاص الاعتبارية قبل إقامة الحفل بأسبوعين على الأقل.

- يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية.

شروط تمتع الحفلات العامة بالإعفاء من الضريبة

- أن تنظم الحفل إحدى الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب.

- ألا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد فقط للفرد.