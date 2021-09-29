العملات المشفرة تتداول بقوة رغم قرارات الصين: منها البيتكوين

توجهت الأنظار خلال الفترة الحالية إلى العملات الرقمية، إذ لاقت رواجًا واسعًا حول العالم، رغم رفض الكثير من الدول التعامل بها لعدم قانونيتها، وخاصة الصين، إذ اعتبر البنك المركزي الصيني يوم الجمعة الماضية، أن أي تعاملات متعلقة بالعملات المشفرة هي تعاملات غير قانونية، بالإضافة إلى حظر البورصات الخارجية والمؤسسات المالية من تقديم الخدمات للمستثمرين عبر الإنترنت، وتسهيل تداول العملات المشفرة.

وتعرضت العملات المشفرة بعد قرارات الصين الصارمة، لموجة من التراجعات على رأسها «البيتكوين»، التي هبطت إلى مستويات 42 ألف دولار على خلفية قرارات بنك الصين، متراجعة بـكثر من 5% خلال يوم الجمعة الذي صدرت فيه قرارات البنك، وكانت وقتها عند مستويات 40.936 ألف دولار.

«البيتكوين» تعوض الخسائر رغم تحذيرات البنوك والمؤسسات المالية

وفي الوقت الحالي تتداول عملة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم عند مستوى 42.439 ألف دولار، مرتفعة بنسبة 3.8% مقارنة مع مستوى يوم الجمعة الماضي الذي أصدرت فيه الصين قرارات صارمة ضدد العملات الرقيمة.

وتبلغ القيمة السوقية لعملة البيتكوين اليوم 799.334 مليار دولار، مرتفعة من مستويات 770.62 مليار دولار يوم الجمعة الماضية بمكاسب بلغت 28.714 مليار دولار.

العملات المشفرة تواجه قرارات الصين بـ«القوة»

وأثبتت تداولات العملات المشفرة منذ يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم، أنها أقوى من القرارات الصينية، بعد أن نجحت في امتصاص هذه الصدمات، فسرعان ما عاودت الارتفاع وتحقيق الخسائر التي تعرضت لها.

إجمالي القيمة السوقية لـ العملات المشفرة

وحققت القيمة السوقية لإجمالي سوق العملات المشفرة مكاسب بلغت نحو 46 مليار دولار، في الـ7 أيام الأخيرة ومنذ يوم الجمعة الماضي، إذ يبلغ إجمالي القيمة السوقية في الوقت الحالي 1.88 تريلون دولار.

عملة الإيثريوم

وعلى مدار 7 أيام مضت، استطاعت عملة الإيثريوم أن تحقق مكاسب بنسبة 1.5% مرتفعة إلى مستوى 2.936 ألف دولار، وقيمة سوقية بلغت 345.713 مليار دولار.

كاردانوفيما

وبلغت مكاسب عملة كاردانو بنسبة 1.75% مرتفعة إلى مستوى 2.13 دولار، وقيمة سوقية بلغت 68.298 مليار دولار.

عملة بينانس

سجلت عملة بينانس كوين مكاسب في آخر 7 أيام بلغت نحو 4%، مرتفعة عند مستوى 372.03 دولار، بقيمة سوقية 62.552 مليار دولار.

قرارات الصين على العملات المشفرة

ولم تؤثر قرارات الصين التي اتخذتها الجمعة الماضية على قطاع التشفير، إذ ظل مالكي العملات المشفرة يعملون على شراء وبيع العملات وتعدينها، وتداول بيتكوين نحو 42.600 ألف دولار يوم أمس الثلاثاء في هونغ كونغ، وهي قريبة جدًا من مستويات وقت إعلان البنك المركزي الصيني الجمعة الماضية.