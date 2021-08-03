مجدي عاشور: مهر الزواج سيكون في المستقبل بـ«البيتكوين»

قال الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفكر المتطرف يقوم على الفتوى الفردية حيث يخرج شخص غير متخصص يتحدث في الشأن العام، لافتا إلى أن المتخصصين يتحدثون في تجمعات قبل إصدار الفتوى والرد على الأفكار المتطرفة.

رقمنة الفتوى تتيح صد الأفكار الإرهابية

وأوضح «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، أمس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه تجري رقمنة الفتوى لأننا في عصر الرقمنة، موضحًا أن الرد على المواطنين سيكون من خلال السوشيال ميديا والفضائيات من أجل الوصول إلى أفراد أكثر لصد الأفكار الإرهابية.

الرقمنة مهمة لعرض الفتاوى

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رقمنة الفتوى ستعكس أن الإسلام دين آمن ولا يجب لأي شخص أن يخاف منه، مشيرًا إلى أنه يجري تصوير الفتوى بالفيديو من أجل تعريف الجمهور بالجديد والتعليق على مستجدات ظهرت مؤخرًا، منوها لضرورة استخدام الرقمنة لإزاحة الغموض عن طلاق التليفون والإنترنت، موضحًا أن الرقمنة تجبر الزوج إخبار مطلقته عبر رقمها الشخصي، وليس إرسال جواب الطلاق على المنزل.

مهر الزواج في المستقبل سيكون عبر البيتكوين

وذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه في المستقبل القريب سيتحول مهر الزواج من النقود إلى العملة الإلكترونية «بيتكوين»، مبينا أنه تجري دراسة تأثير البيتكوين اقتصاديا على الدولة، مشيرًا إلى أن أدوات الفتوى لابد أن تتطور لتواكب الأحداث.