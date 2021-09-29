ضبط شخص يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، تخصص في أعمال القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة الخاصة بالشركات، وإنشاء وإدارة صفحات مقلدة بأسماء شركات وبنوك على شبكة المعلومات الدولية، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك، في محافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المستحدثة عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

«الأموال العامة»: ضبط أحد الأشخاص تخصص في أعمال القرصنة الإلكترونية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في أعمال القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة الخاصة بالشركات، وإنشاء وإدارة صفحات مقلدة بأسماء شركات وبنوك على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وذلك بقصد الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك.

كما أكدت التحريات أن المتهم استخدم تلك البيانات المستولي عليها في سرقة ما بها من أموال، أو القيام بعمليات شرائية لمنتجات تجارية من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وتحميل قيمتها على حساب الضحايا دون علمهم، بالإضافة إلى استغلال مهارته في الدخول إلى المواقع الإلكترونية وشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» والقيام بأعمال القرصنة.

اعترافات المتهم: ممارسة نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع أحد الأشخاص

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المتهم بمحل سكنه وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى نشاطه الإجرامي، وبفحصه فنيًا تبين أنه يحوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، كما أمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار ضبط المتهم الهارب.