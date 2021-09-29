الداخلية: القبض على سيدة تفرض «إتاوات» على سائقي السيارات في المنتزه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين بمنطقة فيكتوريا بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

ضبط المتهمة أثناء تحصيل مبالغ مالية

وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها «بدون عمل، ومقيمة بدائرة القسم ولها معلومات جنائية».

وتم ضبط المتهمة عقب تقنين الإجراءات، حال قيامها بتحصيل مبالغ مالية من السائقين، مقابل تحميلهم للركاب وبحوزتها مبلغ مالي، وبمواجهتها أقرت بنشاطها وأن المبلغ المالي من حصيلة ذلك النشاط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.