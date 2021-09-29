الداخلية تكشف تفاصيل دهس سيدة وابنتها في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله انحراف سيارة ميكروباص واصطدامها بسيدتين بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية.

دهس أم وابنتها

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فإنه تم تحديد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها «ميكروباص» قيادة «سائق، مقيم بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان»، واصطدامها بسيدتي الشرقية، وهما «ربة منزل، ونجلتها، مقيمتين بذات الدائرة» أثناء جلوسهما على الرصيف بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الحادث جاء بسبب حدوث عطل بمكابح السيارة؛ ما أسفر عن إصابة الأم وابنتها بكسور وسحاجات، وتم نقلهما للمستشفى بواسطة السائق لتلقي العلاج.

انحراف السيارة وراء واقعة الدهس

وتمكنت قوات الشرطة، من ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بحدوث عطل مفاجئ بمكابح السيارة أدى إلى انحرافها والاصطدام بالسيدتين، ولم يتمكن من مفاداتهما.

وبسؤال «نجل الأولى، وزوج شقيقة الأولى» أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أو يشتبها جنائيًا في الحادث، وأنهما لم يقوما بتحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأيدا رغبتهما بالتنازل والتصالح مع السائق.