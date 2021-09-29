إصابة 11 في انقلاب ميكروباص على زراعي المنوفية (صور)

أصيب 11 شخصاً في انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، في منطقة «طوخ طنبشا»، بدائرة مركز بركة السبع في محافظة البحيرة، وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع، فيما قرر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، رفع حالة الطوارئ بالمستشفى لعلاج جميع المصابين.

وكيل وزارة الصحة يطمئن على حالة المصابين

على الفور، انتقل الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى مستشفي بركة السبع، وأكد أن المستشفى يقدم كل الدعم لجميع المصابين في الحادث، موضحاً أن الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات وارتجاج في المخ وكسور، ولا توجد حالات خطيرة، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في بيان لها، أن الدكتور فيصل جودة تابع الخدمات الطبية المقدمة للحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية بالمستشفى من مصابي الحادث، ووجه مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، وعدم مغادرتهم المستشفى قبل تماثلهم للشفاء التام.