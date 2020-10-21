إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بطريق القصير

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق "القصير- قفط" جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى مستشفي قفط المركزي، فيما باشر رجال المرور رفع آثار الحادث.

تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة "ميكروباص" تحمل لوحات رقم "4835 ص م ج" بالكيلو 125 بطريق "القصير - قفط" وإصابة 7 ركاب، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوات الشرطة للمعاينة وتحرير المحضر اللازم.

وقال مصدر طبي، إن الإصابات تراوحت ما بين سحجات وكدمات وجروح واشتباه كسور، وجرى إخضاع المصابين للرعاية الطبية اللازمة، لافتًا إلى أن جميعهم يقيمون بمدينة القصير.

جدير بالذكر أن طريق "القصير - قفط" يبلغ طوله 180 كيلو مترا ولا توجد به خدمات إنقاذ أو شبكة تقوية محمول أو محطات بنزين وتمثل منحنياته خطورة عالية، كما أن الطريق عبارة عن حارة واحدة في الاتجاهين ولا توجد به علامات إرشادية، وشهد خلال الآونة الأخيرة ارتفاع معدل الحوادث، ما دعا أهالي المحافظة إلى المطالبة بالاهتمام بالطريق وإعادة رصفه حيث يشهد حوادث متكررة بصفة يومية نتيجة انعدام الخدمات وكثرة المنحنيات.