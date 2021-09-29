محافظ القليوبية يحيل مسئولين بالديوان ووحدات محلية للتحقيق

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قراراً اليوم الأربعاء، بتعليق العمل بالقرارين رقمي 1294 و1298 لسنة 2021 الخاصين بحركة تنقلات مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والفنيين بهذه الإدارات، بصفة مؤقتة، لمزيد من الدراسة، ولتصويب ما ورد بهما من أخطاء، تمثلت في وجود أسماء لموظفين متوفين وآخرين محبوسين على ذمة قضايا.

حركة الإدارات الهندسية والتنظيم بها أسماء متوفين ومسجونين

كما قرر المحافظ إحاله المختصين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية المختصة للتحقيق وتحديد المسئوليات لتضمينهم بيانات بالمخالفة للحقيقة، فيما قال مصدر بالمحافظة إن الحركة الصادرة خلال الأسبوع الجاري كانت مُعدة منذ 4 شهور، وأن بيانات الحالة الوظيفية تم تقديمها منذ هذه الفترة وتأخرها السبب في حدوث بعض الأخطاء فيها وهو ما استدعى وقفها بسبب الشكاوى واكتشاف الأخطاء الواردة بها.

تفاصيل حركة الإدارات الهندسية الملغاة

واعتمد محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، في وقت سابق، أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية بمدن ومراكز وأحياء المحافظة، بجانب حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة طوخ.

وتضمنت حركة التنقلات الخاصة بالإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس مدن ومراكز وأحياء القليوبية، كلاً من رشا عبد الصادق، مديراً للإدارة الهندسية بقليوب، وصفاء عبد المنعم، مديراً للإدارة الهندسية بقها، وحنان معوض، مديراً للإدارة الهندسية بكفر شكر، ومريم عوض، لحي شرق شبرا الخيمة، وحمد إسماعيل، لشبين القناطر، وتجديد الثقة في كل من مدحت مختار، مديراً للإدارة الهندسية بطوخ، ونجاة صلاح، لحي غرب شبرا، وصلاح أمين، لمدينة الخصوص، ومنى عبد العزيز، للقناطر الخيرية، وصباح سالم، لمركز ومدينة الخانكة.