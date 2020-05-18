محافظ القليوبيه يقود حملة إزالة في شبين.. ويحيل 19 مخالفا لـ"العسكرية"

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية حملة لإزالة مبنى مخالف على أرض زراعية على مساحة 100متر، يتكون من طابق أرضي ودور علوي بالمسلحات الخرسانية في قرية كفر طحا التابعة للوحدة المحلية بطحانوب بمدينه شبين القناطر.

شارك بالحملة من الجهاز التنفيذي غريب أحمد عارف رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، ومن القيادات الأمنية اللواء السيد يوسف نائب مدير أمن القليوبية لقطاع جنوب. يذكر أنه تم في هذا السياق إحالة 19 شخصا للنيابة العسكرية بمدن طوخ وكفر شكر وشبين القناطر وبنها والخانكة، لتعديهم على الأراضي الزراعية، وتنوعت التعديات ما بين تشوينات وبناء سملات ومسلحات.

وأكد "الهجان" على استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الدولة عازمة على التعامل بحسم مع ملف التعديات، وسيتم إزالة كل التعديات وتحقيق الردع العام .

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات. ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة.