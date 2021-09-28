وزير التموين يتوجه إلى فرنسا لبحث التعاون في إنشاء أسواق الجملة بمصر

قالت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين يتوجه اليوم إلى فرنسا في زيارة لبحث التعاون الثنائي بشأن إدارة أسواق الجملة المزمع إنشاؤها في مصر والذي يتولى مهامها جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تستغرق زيارة الوزير إلى فرنسا، بضعة أيام، والتي يلتقي خلالها بالشركة الفرنسية المزمع إسناد لها ملف إدارة أسواق الجملة في مصر.

وفي منتصف شهر يوليو الماضي 2021، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث.

تطوير أسواق الجملة في مصر

وفي تصريحات سابقة له قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة داخلية، إن تطوير أسواق الجملة في مصر؛ سيؤدي إلى تقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر.

جدير بالذكر أن شركة رانچيس الفرنسية، كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة، انتهت- طبقا لما أعلنته وزارة التضامن سابقا - من الدراسة الفنية عن أسواق الجملة في مصر.

دراسة حول عدد أسواق الجملة المطلوب إنشاؤها

وتتضمن دراسة الشركة وضع تصور لعدد أسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، وكذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليًا؛ من أجل البدء في عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات‪.

دعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تهتم وزارة التموين حاليا بدعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، حيث تعمل على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات.