فرنسا تنفذ تهديدها وتتخذ إجراءات ضد 3 دول عربية بسبب المهاجرين

تعتزم الحكومة الفرنسية تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس احتجاجا على رفض هذه الدول تسهيل عودة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في وضع غير قانوني في فرنسا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال عتال، إن هذا الإجراء يأتي بعد أن قررت الجزائر والمغرب وتونس رفض منح رعاياهم غير الشرعيين ما يسمى تصاريح قنصلية للعودة إلى بلادهم.

فرنسا تنفذ تهديدها

وقال عتال في مقابلة إذاعية مع إذاعة «Europe1»، اليوم الثلاثاء، «أجرينا حوارا مع دول مغاربية معينة، ثم وجهنا لهم التهديدات، اليوم نقوم بتنفيذ هذه التهديدات».

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة إلى النصف وبنسبة 30٪ للتونسيين، معتبرًا 2020 سنة مرجعية، حسبما أفاد موقع «Europe1» في وقت سابق.

تشير البيانات الأخيرة التي جمعتها معلومات تأشيرة شنجن إلى أن المسافرين المغاربة حصلوا على معظم تأشيرات شنجن الصادرة في فرنسا في عام 2020.

وقال الموقع إن المسافرين من المغرب حصلوا على 98627 تأشيرة شنجن في العام الماضي، يليهم الروس (78701) والجزائريون (73.276) والمسافرون الصينيون (71451).

الملك المغربي يتدخل لحل أزمة دخول القصر لأوروبا

في يونيو الماضي، أمر الملك المغربي محمد السادس الحكومة بمعالجة قضية دخول القصر غير المصحوبين بذويهم إلى أوروبا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، في يونيو إن العاهل المغربي «شدد مرارا وتكرارا» على التزام المغرب الراسخ بقبول عودة القصر غير المصحوبين بذويهم.

وأشار البيان إلى إنشاء آليات تعاون لتمكين المهاجرين من العودة إلى ديارهم، وخاصة فرنسا وإسبانيا.

وأشارت الوزارة المغربية إلى أن تنفيذ التعاون قد تأخر في المقام الأول بسبب "العوائق" الناجمة عن الإجراءات المعقدة في بعض البلدان.

كما حث المغرب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية على تسهيل العملية.