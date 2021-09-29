خالد سرحان: «كنت طفل فاشل جدًا وبنجح على الحركرك.. وعادل إمام أب لي»

قال الفنان خالد سرحان إنه جرب كتابة السيناريو مرتين، ولكن كاتب السيناريو مكانه المكتب ولديه «عضلة في دماغه شغالة، ولكن أنا كل اللي أقدر أقوله فكرة لأي كاتب ونعتمد عليها»، موضحًا أن مواهبه لم تظهر في الطفولة، موضحا: «كنت طفل فاشل جدًا وبنجح على الحركرك، وكنت بحب ألعب كورة، وفي وقتنا مكانش التمثيل متاح أوي في المدرسة».

والده رفض الالتحاق بمجال التمثيل

وأضاف «سرحان» في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلاميات: منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين، اليوم الأربعاء، أنه في صغره لم يحب القراءة، ولكنه أحب الأمر عندما التحق بمعهد السينما لأنه بدأ يستمتع بالقراءة في هذا الوقت، خاصة قراءة الروايات، مشيرًا إلى أنه في بداياته كان والده يرفض الالتحاق والعمل بمجال التمثيل، موضحًا هذه المهنة صعبة لأنها مهنة من لا مهنة له.

وحول علاقته بالفنان عادل إمام، قال: «الزعيم أب، وأنا من بداياتي وبشتغل معاه، وهو مش بيقتنع بأي عمل»، لافتًا إلى أن له دورا مهما مع الزعيم في مسلسل «مأمون وشركاه»، كما أنه له دور مهم مع الفنانة يسرا في مسلسل «خيانة عهد»، وكان هذا الدور نقلة في حياته الفنية، موضحًا أن المخرج أحضر له محامين لكي يشرحوا له الأشياء القانونية في العمل.

تقديم أعمال نجيب محفوظ

وأشار «سرحان» إلى أنه يحب روايات نجيب محفوظ، وأنه يمكن تقديم عمل فني عن «اللص والكلاب»، وهو عمل درامي يصلح للوقت الحالي الذي نعيشه الآن، لافتا إلى أنه يحب الأدوار الصعبة، موضحًا: «أنا بدعي ربنا يجيني دايمًا أدوار صعبة، مش مهم مساحة الدور إيه»، وفي دوره في مسلسل «اللي مالوش كبير»، استعد من ناحية اللياقة البدنية لكي يُظهر الشخصية شريرة.