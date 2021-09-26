حمادة هلال يحتفل بعيد ميلاد خالد سرحان: فنان أصيل (صور)

فاجأ فريق عمل مسلسل «المداح»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، أحد أبطاله الفنان خالد سرحان، بالاحتفال بعيد ميلاده، وذلك على هامش فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الـ38، والذي من المقرر انتهاء فعالياته نهاية الأسبوع الجاري.

حمادة هلال يغني للفنان خالد سرحان بمناسبة عيد ميلاده

وفي الوقت الذي صعد فيه الفنان خالد سرحان، لتسلم شهادة تكريمه، استقبله صناع مسلسل المداح، والحضور بالتصفيق والهتاف، الأمر الذي دعاه للرد عليهم ضاحكًا: «مبسوط جدًا بهذا التكريم، وبهذا الاستقبال، مبديًا إعجابه بشباب خريجي المعهد العالى للفنون المسرحية، باعتبارهم أمل الفن مستقبلًا».

خالد سرحان لحمادة هلال: حب الناس إكسير الحياة

وحرص الفنان حمادة هلال، بطل مسلسل «المداح»، على تهنئة خالد سرحان بعيد ميلاده، وذلك خلال صعوده على خشبة المسرح، وقام بالغناء له مقطع من أغنية النهاردة عيد ميلاد، واصفًا إياه بأنه فنان نبيل وأصيل، ومع هذه الكلمات قام خالد سرحان بالرد عليها باحتضان حمادة هلال، معلقًا بقوله: «أعتبر حب الناس والأصدقاء وقربهم مني وسؤالهم عني في كل وقت هو إكسير الحياة، والهواء الذى أتنفسه، ومة غير الحب ده ما أقدرش اعيش».

مسلسل «المداح» بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، أحمد بدير، ودنيا عبدالعزيز، ونسرين طافش، وجمال عبدالناصر، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعمرو رمزي، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة «سكيرمو ميديا» للإنتاج الفني، والتوزيع للمنتج إسلام المرسي.

وقدم خالد سرحان، شخصية مختلفة في رمضان الماضي من خلال عمل درامي آخر هو مسلسل «اللي مالوش كبير»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، حيث قدم «سرحان» شخصية البلطجي رفعت الدهبي، والذي يدخل في صراعًا مع سيف الخديوي الذي جسّد دوره الفنان أحمد العوضي.