«الإفتاء» تكشف عن تفاصيل تدريب المأذون على التحقق من الطلاق

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لائحة المأذونين ستتيح للمأذون التحقيق في الطلاق من أجل الإصلاح وتقليل نسب الطلاق في مصر، موضحًا أن الإفتاء أطلقت فكرة لتدريب المأذون على التحقق من الطلاق عند ذهاب الزوجين لتوثيق الزواج بشكل رسمي، مبينا أنه بحسب إحصائيات الإفتاء يوجد من بين كل 4000 حالة طلاق تحقق فيها تقع حالة واحدة، لأنه يجرى تطبيق معايير علمية ودينية من أجل الإصلاح للحفاظ على الأسرة.

الإفتاء: لائحة المأذونين تسمح بالتحقيق في حالات الطلاق للوقوف على وقوعها

وأوضح «عمران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أطلق هذه الفكرة محاولا التقليل من الطلاق، ويجرى تطبيقها في مختلف المحافظات.

تفاصيل مبادرة تدريب المأذونين على التحقق من الطلاق

وتابع: «التدريب بالنسبة للمأذون هيكون التعريف بالأصول والقواعد، ومعرفة المعايير المختلفة للتحقيق في الطلاق للوقوف على جدية الزوجين، وسبب الطلاق وهل يسحتق فعلا الطلاق، وهل تم في وقت الوعي بالنسبة للزوج أو الزوجة أو كان مجرد ساعة غضب، وبعد تدريب المأذون على المفاهيم المختلفة والتطبيق هيكون في جزء للتواصل المستمر مع الزوجين للتعرف على تفاصيل الطلاق».

يشار إلى أن الجهاز المركزي يصدر نشرة سنوية في شهر يونيو من كل عام من أجل رصد حالات الطلاق، للوقوف على أسبابها، وبلغت حالات الطلاق في مصر 218 ألف حالة طلاق خلال عام 2020، مقابل 225 ألف حالة في عام 2019 وبالتالي هناك انخفاض في معدل الطلاق بمعدل 2.2 لكل 1000من العدد الكلي للسكان.