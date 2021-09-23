خالد الجندي: الطلاق والزواج الشفهي نصب واحتيال

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا زواج أو طلاق بغير توثيق، مردفا: «أنا معرفش إلا اللي المجتمع اتفق عليه، المجتمع اتفق على ختم النسر اللي لونه أزرق ومكتوب عليه وزارة العدل، الوثيقة الرسمية».

الزواج والطلاق هيترتب عليه آثاره الشرعية وأحكامه القانونية

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، «دة الزواج أو الطلاق اللي هيترتب عليه أثاره الشرعية وأحكامه القانونية وانتهاء العدة وامتدادها وإثبات النسب والنفقة ونزع الخلافات والانتقال من الشقة أو البقاء فيها والحضانة من عدمها والولاية التعليمية من عدمها والعلاقة بين الأسرتين أو الانتقال لزواج تاني.. مليون حاجة».

مفيش حاجة اسمها زواج شفهي أو طلاق شفهي

وتابع الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «الطلاق العرفي والطلاق الشفهي نصب واحتيال، مفيش حاجة اسمها زواج شفهي أو طلاق شفهي، الأمور اتغيرت والأعراف اتغيرت».

عرف دلوقتي هو ما ارتضاه المجتمع

وواصل الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «عرف القبيلة اتغير، اللي يقول (زوجتك ابنتي)، وعرف القبيلة (طلقتها ثلاثا)، الكلام دة انتهى، عرف دلوقتي هو اللي يستجيب لله ورسوله هو الذي ارتضاه المجتمع».

الزواج العرفي باطل وزنا وخداع ونصب

واستكمل الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «واحد يتجوز زميلته اللي قاعدة معاه في المكتب اللي جنب منه في الشغل، ولا حد عارف ولا داري، والاتنين بيبصوا لبعض تحت الجرايد أو الكتب، دة مش جواز عرفي، دة وهم عرفي ونصب عرفي وخداع عرفي، وهذا الزواج باطل وزنا».