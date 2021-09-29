«الصحة»: السيطرة على حريق محدود في مستشفى العجوزة دون إصابات

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، السيطرة على حريق محدود شب مساء اليوم الأربعاء، في غرفة مغلقة بالمبنى القديم غير المستغل في مستشفى العجوزة، مؤكدا أنه بعيد عن غرف المرضى.

خالد مجاهد: الدفع بـ5 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع أي إصابات

وأكد «مجاهد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وجرت السيطرة على الحريق من قبل سيارات المطافئ خلال دقائق معدودة، موضحًا أنه فور اندلاع الحريق جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف، تحسبا لوقوع أي إصابات.

وقال «مجاهد» إن الخدمة الطبية تقدم للمرضى على الوجه الأكمل دون أي تأثر.