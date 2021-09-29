الأمن يكشف عن ملابسات دخول دراجة نارية مستشفى بالسويس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلالها شخصين يستقلان دراجة نارية داخل قسم الاستقبال بإحدى المستشفيات بالسويس.

الأمن يكشف تفاصيل صورة لدراجة نارية داخل مستشفى

بالفحص أمكن تحديد الدراجة النارية ومستقليها وتبين أنهما عاطلين، أحدهما قائد الدراجة النارية، وتبين أنه أثناء تواجدهما بالمستشفى المشار إليها لزيارة أحد أقاربهما، تقابلا مع عامل خدمات معاونة بذات المستشفى، وطلب منهما إحضار بعض المستلزمات خاصة بالقسم (عدد 2 شيكارة جبس أبيض)، وقام بإحضارهما والدخول بالدراجة المشار إليها من أحد الأبواب الجانبية للمستشفى (معين عليها موظف أمن إداري)، والذي سمح لهما بالدخول بها إلى إحدى الغرف بالمستشفى، وأثناء ذلك قام أحد رواد المستشفى (غير محدد)، بالتقاط الصور المشار إليها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط مستقلي الدراجة النارية

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط جميع الأطراف بالواقعة وضبط الدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بمضمون الفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية.