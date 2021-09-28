وزارة الصحة تدعم مستشفى رمد المنيا بأجهزة طبية حديثة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن دعم مستشفيات الرمد بالمحافظة، بعدد من التجهيزات الطبية، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، لدعم وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والمحافظ اللواء أسامة القاضي، بهدف توفير سبل الرعاية للمرضى كافة في مختلف المستشفيات، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم.

2 جهاز فاكو و2 ميكروسكوب جراحي

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل «الصحة» بالمحافظة، أن الوزارة الصحة دعمت مستشفيات الرمد بالمحافظة، بتجهيزات طبية، منها «2 جهاز فاكو، و3 جهاز فحص مجال الابصار، و4 بروجكتور، و2 ميكروسكوب جراحي، و3 ياج ليزر، و1 ارجون ليزر، و4 مصباح شقي، و4 شنطة عدسات، و1 جهاز autore fractometer».

وأشار وكيل الوزارة، الى أن المنظومة الصحية بالمحافظة، تشهد تطورا ودعما كبيرا خلال الفترة الحالية، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لدعمهما المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، من أجل رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتطوير المستمر للمنشأت الطبية بكافة مستلزماتها.

خطة مديرية الصحة للتصدي للموجة الرابعة من كورونا

واستعرض وكيل وزارة الصحة بالمنيا، خطة المديرية للتصدي للموجه الرابعة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومدى توافر الأكسجين والمستلزمات الطبية والوقائية وأسرة الرعاية الطبية، بالإضافة لاستعراض موقف التطعيمات والجرعات المحددة للتطعيم فئات المواطنين والمسافرين كافة بمراكز اللقاح الثابتة والمتحركة.

ووجه محافظ المنيا بسرعة التنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، بتخصيص مراكز ثابتة ومتنقلة لسرعة تلقي أكبر نسبة من المستهدفين من تلقي لقاح فيروس كورونا.