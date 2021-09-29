«الجمارك» تمنع دخول البضائع المستوردة من الخارج غير المسجلة بعد غد

تمنع مصلحة الجمارك المصرية بداية من الجمعة المقبل، دخول البضائع المستوردة المواني المصرية، إذا لم تكن مسجلة من قبل.

وتبدأ مصلحة الجمارك، في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI قبل التطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل، الموافق بعد غد الجمعة، بعد فترة تجريبية تنتهي غدا الخميس.

التطبيق الإلزامي لقرار التسجيل المسبق بداية من صباح الجمعة

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إن التطبيق الإلزامي لقرار التسجيل المسبق للشحنات، سيكون بداية من صباح بعد غد الجمعة.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لن يسمح بدخول البضائع إلى المواني المصرية، إن لم تكن مسجلة من قبل في النظام الجديد، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك، نظمت عدد كبير من النداوت التدريبية على نظام التسجيل المسبق عبر الإنترنت «أونلاين»، خلال منصة نافذة على مدار ساعتين يوميا، من الساعة السابعة وحتى التاسعة، حتى يتسنى للتجار والمستوردين من الخارج، التعامل بشكل جيد من النظام الجديد.

ندوة تدريبية «أونلاين» غدا

وكانت مصلحة الجمارك المصرية، أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انتهاء آخر الندوات التدريبة على الإنترنت «أونلاين» غدا الخميس، إذ أن الأسبوع الحالي هو الأخير، قبل تفعيل المنظومة الجديدة في 1 أكتوبر المقبل.

وأكدت على أن التدريب على الإنترنت، يأتي في إطار اتخاذ المصلحة للتدابير الاحترازية بسبب جائحة كورونا، وتيسيرا على المتدربين بالتعاون مع شركة MTS، بتوفير أيام أكتر للدورات التدريبية (المجانية) الاون لاين (Online) عن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI قبل تطبيق المرحلة الإلزامية أول أكتوبر المقبل.

يهدف النظام الجديد، إلى حماية المصريين من دخول سلع رديئة مجهولة المصدر، إذ أن التسجيل المسبق يمنح الجمارك الوقت الكافي للتأكد منه، سلامة البضائع المستوردة ومدى ملائمتها لمواصفات الجودة وصلاحتها صحيا وفنيا.

وتقدم المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات، لمن يتقدم بأوراق الملف الجمركي للشحنات داخل المراكز اللوجيستية عدد من المزايا من بينها الكشف الفوري على البضائع، وهو ما يوفر على الممول تكاليف الشحن، وتأجير الأرضيات من التوكيلات الملاحية.