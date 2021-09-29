بدء التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» أول أكتوبر

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، آخر المستجدات الخاصة بنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى مراحل تنفيذ وتشغيل نظام التسجيل المُسبق، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يكون التشغيل الإلزامي للمنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل، كما عرض موقف تسجيل الشركات لإصدار شهادات ACID.

منظومة النافذة الواحدة للتجارة المصرية العابرة للحدود

وتطرق وزير المالية إلى إحصائيات الشركات المصدرة والمستوردة خلال العام الجاري، وموقف تسجيل الشركات والحسابات الإلكترونية على منظومة النافذة الواحدة للتجارة المصرية العابرة للحدود «نافذة»، كما عرض إحصائيات لعدد الشركات المسجلة على منصة CargoX.

واستعرض وزير المالية الحملة الإعلانية والدعائية للمنظومة في وسائل الإعلام العالمية، والتي تضمنت صحيفة «Financial Times» ومجلة «The Economist»، ووكالة الصحافة الفرنسية «AFP»، وموقع «Forbes»، وذلك لاستهداف المجتمع التجاري والصناعي الدولي، خاصة الشركات متعددة الجنسيات.