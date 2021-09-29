دراسة بريطانية تنهي معاناة الملايين من مرضى كورونا لاستعادة حاسة الشم

يعد فقدان حاسة الشم إحدى العلامات الدالة على إصابة الفرد بفيروس كورونا المستجد، حيث يستعيد ما يقرب من 5% من مرضى كوفيد 19 حاسة الشم لديهم بعد عام واحد من الإصابة، إلا أن هذه الظاهرة تكاد تختفي بعدما توصل علماء بريطانيون لعلاج ومواجهة مثل هذه الحالات بعد إثبات الدراسة التي أجروها استعادة حاسة الشم بعد تناولهم فيتامين أثبتت التجارب فاعليته.

ويقول الأطباء القائمون على الدراسة بجامعة إيست أنجليا بمدينة نورويتش في بريطانيا، إن قطرات الأنف التي تحتوي على فيتامين (أ) يمكن أن تساعد المرضى على استعادة حاسة الشم؛ نظرًا لأن هذا الفيتامين يحافظ على بطانة الأنف صحية.

أطباء: الفيتامينات تساعد على تحسين الأنسجة المتضررة من الفيروسات

وأضاف الأطباء: «أن التجربة تستند إلى دراسة ألمانية تظهر الفوائد المحتملة للفيتامين، وسيقومون باستكشاف كيفية عمل هذا العلاج للمساعدة في إصلاح أنسجة الأنف المتضررة من الفيروسات، وأنهم يأملون أن يساعد العلاج في تحسين حياة الملايين حول العالم الذين يعانون من فقدان الرائحة، من خلال إعادة حاسة الشم مرة أخرى لديهم».

أطعمة تحتوي على مصادر جيدة للفيتامين

وأوضحت الدراسة أن فيتامين (أ) يساعد في دعم جهاز المناعة في الجسم، وكذلك الحفاظ على صحة الجلد وبطانة أجزاء الجسم مثل الأنف، وهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على مصادر جيدة للفيتامين، منها: الجبن والبيض والأسماك الزيتية والكبد، وينصح الأطباء بتناول 0.7 مجم يوميًّا والنساء 0.6 مجم من الأطعمة الغنية بالبروتين، وهو ما يجري تحقيقه عادة من خلال نظام غذائي عادي.

حاسة الشم تعود بعد عام من الإصابة بفيروس كورونا

نصح الأطباء القائمون بالدراسة النساء الحوامل على وجه الخصوص بتجنب تناول كميات كبيرة من فيتامين أ لأنه يمكن أن يضر بطفلهن، بالإضافة إلى قيام بعض الأطباء في فرنسا بعمل دراسة بحثية حول فقدان حاسة الشم عند التعافي من كورونا، وجدوا أن 96% من مرضى كوفيد استعادوا حاسة الشم بعد 12 شهرًا؛ ولكنهم وجدوا أيضًا أن مرضى كوفيد لم يستعيدوا حاسة الشم على الإطلاق في تلك الفترة، مع عدم وجود إطار زمني بشأن متى أو ما إذا كان من الممكن أن تعود لهم حاسة الشم.