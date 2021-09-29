رودينا فهمي عن اعتزالها الفن: «قرار صعب لكن لا رجعة فيه»

كشفت الفنانة رودينا فهمي السبب الحقيقي وراء إقدامها على اعتزال العمل الفني، مؤكدة أنها خاضت التجربة في 25 مسلسلا، فضلًا عن عدد كبير من المسرحيات، وكانت على وشك أن تصبح مشهورة ومن نجوم الصف الأول، لكنها قررت اتخاذ قرار الاعتزال بعد الجلوس مع نفسها والتأمل في المستقبل، مضيفة «قلت طب فلاني الفلاني المشهور وصل لإيه، كبر ومش قادر يصرف أو يوفر قيمة علاج، وفيه ناس ماتت موتة وحشة»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي عبد الباقي عزوز.

الجيل القديم من الفنانين تعرضوا لظروف صعبة

وأضافت «فهمي» أن الاعتزال في الصغر قرار صعب للغاية، إذ إن الكثير من الفنانين الآن يفتحون الكثير من المشروعات، كي يوفروا دخلا ماديا مستمرا من أجل تأمين حياتهم، خاصة بعد أن وجدوا أن الجيل القديم من الفنانين تعرض للكثير من الأزمات، مستشهدة على ذلك بالفنان الكوميدي القدير الراحل إسماعيل ياسين، إذ كان إنسانًا جميلاً ومحبوبًا، وقدم الكثير من الأعمال الفنية، لكن في آخر أيامه كانت حياته صعبة، «كان في آخر حياته بينام على جرائد».

عُرض عليا العمل بالحجاب ورفضت

وأوضحت الفنانة المعتزلة أنها أخذت القرار ولا تفكر في العودة إلى الفن مرة أخرى، كما أنها ارتدت الحجاب، «أنا اعتزلت لربنا، واتحجبت، واتعرض عليا أشتغل بالحجاب، لكني ربنا عوضني إني أكون خبيرة تجميل معروفة»، موضحة أنها شاركت في فيلم «عشق البنات»، الذي كتبه المؤلف أسامة فهمي، وسبق أن شاركت في مسرحيات عدة في كندا، ودرست التمثيل بالخارج، واشتركت في أفلام بالخارج بكندا.