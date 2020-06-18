رودينا أحمد تنضم لفيلم "في عشق البنات" 

انضمت الفنانة رودينا أحمد، إلى فيلم "في عشق البنات" الذي كتبه المؤلف أسامة فهمي، والذي سبق وقام بكتابة فيلم "ماتيجي نرقص" للنجمة يسرا.

وينتج الفيلم محمد الأباصيري، في ثاني تجربة له بعد فيلم "الرجل الأخطر" الذي لعب بطولته سامح حسين.

وأشارت رودينا أحمد، في بيان لها، إلى أن دورها في العمل سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، وستقدَّم دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيتها، حيث تجسد شخصية فتاة رومانسية تقع في الحب مع شخص، ويحدث بينهما عدة مفارقات ومشكلات عديدة.

الفيلم يدور حول قصة اجتماعية تقدم بشكل عصري ومختلف حول حكايات أربع فتيات في الفيلم، وكل منهن لها قصة وموضوع داخل تمس الفتيات في المجتمع المصري.

"في عشق البنات" من بطولة أحمد عبدالله محمود، وميدو عادل، ومروة عبدالمنعم، وأشرف طلبة، وكريم أبوزيد، ومن تأليف أسامة فهمي، والمنتج محمد الاباصيري.