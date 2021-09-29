مصرع شاب بلدغة ثعبان في قرية «كفر حجازي» بالمحلة

شهدت قرية «كفر حجازي»، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، واقعة مصرع شاب في نهاية العقد الثالث من عمره، إثر تعرضه للدغة ثعبان، حال سيره على أحد الطرق الزراعية، تسببت في إصابته بحالة من الشلل التام وهبوط حاد في الدورة الدموية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

إخطار بمصرع شاب تعرض للدغة ثعبان حال سيره بطريق زراعي

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باستقبال طوارىء مستشفى المحلة العام جثمان الشاب «إبراهيم م.»، 28 سنة، عقب تعرضه للدغة ثعبان في نطاق قرية «كفر حجازي»، ووفاته إثر تعرضه لهبوط حاد في الدوره الدموية.

تفاصيل وفاة شاب ثلاثيني بسبب لدغة ثعبان بأطرافه

وانتقلت القيادات الأمنية إلى محل الوقعة، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وتبين تعرض الشاب للدغة ثعبان حال سيره على الطريق زراعي، بمحيط منزل الشاب الضحية، بنطاق قرية «كفر حجازي» بدائرة مركز المحلة.

الشاب تعرض للدغة ثعبان وأصيب بالشلل رباعي

وأفاد شهود عيان من أهالي قرية كفر حجازي بأن الشاب تعرض للدغة الثعبان، مما أدى إلى إصابته بشلل رباعي في كافة أطرافه، ثم أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة إصابته بأزمة قلبية، حسبما أفاد التقرير الطبي الصادر عن المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات، حيث أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ودفنها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.