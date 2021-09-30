ميزة جديدة في Google Meet لموظفي الاجتماعات عن بعد

تعمل شركة جوجل على إضافة ميزة جديدة إلى Google meet، الخاص بإجراء الاجتماعات والمقابلات عبر الفيديو.

خلفيات متحركة خلف المكالمات الفيديو

وأضاف أن «جوجل» تسعى لتوفير القدرة على إضافة خلفيات الفيديو إلى المكالمات، فحتى الآن يمكنك فقط استبدال الخلفية الخاصة بك أثناء مكالمات الفيديو بصور ثابتة على الويب والجوال، ولكن التحديث الأخير يتيح للمستخدمين استبدال الخلفيات بمقاطع الفيديو، بحسب موقع phonearena.

وأشار الموقع إلى أنه حاليًا يمكن لمستخدمي Google Meet الاختيار من بين ستة مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة Google، مثل فصل دراسي وحفلة وشاطئ والمزيد.

ومع ذلك هناك المزيد من الخيارات في الطريق، لذا سيتعين عليك الاستمرار في استخدامها حتى تتوفر خيارات جديدة.

وأشار الموقع إلى أن التحديث الجديد متاح فقط لـ Google Meet على Android، نظرًا لأن الميزة متاحة بالفعل على الويب و iOS.

ووفقًا لـ Google يعد هذا إطلاقًا تدريجيًا، مما يعني أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى أسبوعين لجميع مستخدمي Meet للحصول على هذه الميزة، بدءًا من 28 سبتمبر.

وتتوفر الميزة الجديدة لجميع عملاء Google Workspace، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic وBusiness.

إضافة مميزات عديدة لتحسين مستوى المحادثات

ويعمل محرك البحث جوجل أشهر محركات البحث المتواجدة حالياً دائما على إضافة العديد من المميزات والتحديثات التي يقدمها لمستخدميه لتحسين مستوى المحادثات والخدمات للجمهور.

وفي سياق آخر أعلن محرك البحث جوجل أنه سيتم حظر ملايين الهواتف من استخدام خدمات «جوجل»، مثل خرائط Google وYouTube وGmail كجزء من تحديث ضخم اليوم.

وأكد «جوجل» أن بعض أجهزة Android، ستفقد إمكانية الوصول إلى التطبيقات الشائعة، ما لم يقم المستخدمون بتحديث هواتفهم أو شراء هاتف محمول جديد بسرعة، وسيتم حظر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من البرنامج اليوم.