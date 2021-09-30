توقعات بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا بسبب أزمة الوقود

مازالت أزمة الوقود في بريطانيا قائمة حتى وقتنا هذا وتتفاقم مرور كل دقيقة، وأصبحت محطات الوقود المنتشرة في جميع أركان المملكة البريطانية تعاني من النقص الشديد والمستمر في الوقود، بجانب تعليق 5 آلاف محطة قود من أصل 8 آلاف محطة في بريطانيا، بحسب ما ذكرته CNN.

سبب أزمة الوقود

ولكن الأهم من وجود الأزمة هي كيف حدثت هذه الأزمة؟!....بدأت أزمة الوقود في بريطانيا في الأسبوع الماضي بسبب حصول عدد كبير من سائقي شاحنات الوقود على إجازة، حيث أكدت BBC أن هناك نقص مقدر بأكثر من 100 ألف من سائقي شاحنات الوقود.

ولحل هذه الأزمة، تحتاج المملكة البريطانية لأعداد كبيرة من سائقي شاحنات الوقود وذلك يلتلزم المزيد من الوقت لتدريبهم على قيادة شاحنات ثقيلة محملة بالوقود قابل للاشتعال في أي وقت.

وبحسب CNN فان الجيش البريطاني تدخل لحل أزمة السائقين وتم توفير 80 شاحنة مخصصين للطوارئ بالسائقين لتوصيل الوقود لأكثر الأماكن تضرراً بالأزمة الحالية، وسيتم توفير 4 آلاف سائق من قبل الحكومة البريطانية.

لندن بلا وقود

ولكن جاءت هذه القرارت بعد أن أصبحت لندن بلا وقود وبلا ضجيج أصوات محركات السيارات بسبب توقفها عن العمل حتى أصبحت جافة و متعطشة للوقود، وهذا ما جعل أغلب البريطانيين يفكرون في شراء سيارات كهربائية.

ارتفعت استفسارات المستهلكين البريطانيين عن السيارات الكهربائية بشكل مباشر خلال نهاية الأسبوع الماضي وحتى الآن ضعف استفساراتهم عنها خلال نفس الفترة من أغسطس الماضي، وقفزت إجمالي طلبات البحث عن السيارات الكهربائية بنسبة 36%، كما ذكرت شركة Auto Trader.

وأضافت الشركة المختصة في بيع السيارات على الإنترنت في بريطانيا، أن مشاهدات الإعلانات الخاصة بالسيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة ارتفعت بنسبة 28% و 61% على التوالي.

وفي تحليل لبيانات بحث Google، وجد موقع Carguide.co.uk أن عمليات البحث عبر الإنترنت عن السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة البريطانية ارتفعت بنسبة 1600٪ في 24 سبتمبر - وهو التاريخ الذي انتشر فيه نقص الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وهذا ما جعل الشركة تتوقع بارتفاع كبير فى مبيعات السيارات الكهربائية خلال سبتمبر، وستظل ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية خلال أزمة الوقود.