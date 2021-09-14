10 معلومات لا تعرفها عن جامعة الطفل بالأقصر

جامعة الطفل، فكرة بدأت بهدف إظهار وتنمية المواهب العلمية وكذلك الأدبية والفنية لدى الأطفال الصغار، واستثمار هذه المواهب وتنميتها.

وجرى افتتاح فعاليات المرحلة الأولى من المشروع بحضور رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، والدكتور أيمن قدري منسق عام جامعة الطفل، والعديد من القيادات.

أبرز المعلومات عن جامعة الطفل:

- فكرة إنشاء جامعة الطفل هدفها استثمار مواهب الأطفال الصغار وتنميتها والحفاظ عليها.

- تقبل جامعة الطفل الأطفال من سن 9 سنوات.

- بدأت بالفعل أولى فعاليات برنامج جامعة الطفل، حيث تُقام من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

- الهدف الرئيسي من إنشاء جامعة الطفل، هو تنمية واستثمار الأطفال الموهوبين، وتنمية هذه المواهب والمحافظة عليها، سواء كانت علمية أو فنية أو حتى أدبية.

- جامعة الأقصر أعلنت تقديم دعمها للجامعة وتبني مواهب الأطفال من خلال ايصالها بالمختصين.

- جامعة الطفل تضم جميع التخصصات، منها الطب وريادة الأعمال والثقافة فضلًا عن علم المصريات والآثار وكذلك علوم الحاسب الآلي والفنون الجميلة وتخصصات غيرها.

- المرحلة الأولى من جامعة الطفل مكونة من 50 طفلًا، وفيها يدرس الأطفال كافة التخصصات في أول عاملين، وفيما بعد يتم تخصيص الطفل حسب موهبته.

- يستمر الطالب في الدراسة داخل جامعة الطفل حتى يبلغ 15عامًا، كما إن الدراسة في جامعة الطفل بالمجان.

- تكاليف الدراسة في جامعة الطفل، تتحملها جامعة الأقصر وكذلك أكاديمية البحث العلمي.

- خلال الدراسة يزور الأطفال عدد من الكليات للتعرف عليها عن قرب، ويتم الدراسة في معامل تلك الكليات ومراكزها البحثية.