البنوك تروج لـ«مبادرة التمويل العقاري» بالتعاون مع الشركات العقارية

أعلن عدد من البنوك بدء تقلى طلبات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى الجديدة التى جرى إطلاقها بتوجيهات رئاسية، لتوفير سكن كريم لكل الموطنين وخصص لها البنك المركزى نحو 100 مليار جنيه بنسبة فائدة 3%، وفترة السداد التي تصل لـ30 عامًا، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

المصرف المتحد يبدأ جولاته فى محافظات الصعيد

وكشف أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، عن إقبال كبير للمواطنين على مبادرة التمويل العقارى الجديدة، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى المواطنين للاستفادة من تلك المبادرة.

وأضاف «محمد» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المصرف المتحد بدأ حاليا فى جولاته بمحافظات الصعيد، لتعريف اصحاب شركات التطوير العقارى بالمبادرة وكيفية الاستفادة منها، مؤكدا أن المحطة الأولى ستكون فى محافظة المنيا تتبعها محافظات أخرى فى صعيد مصر.

الإسكان والتعمير يخصص 2 مليار جنيه كمرحلة أولى للمبادرة

من جابه قال وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع في بنك التعمير والإسكان، إن البنك يخطط حاليا لضخ حوالى 2 مليار جنيه تمويلات في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، قبل نهاية العام الجارى، مؤكدا على أن هناك خطة أكبر لضخ مزيد من الاستثمارات فى هذه المبادرة مع بداية العام الجديد 2022، خصوصا أن البنك المركزى خصص لهذه المبادرة نحو 100 مليار جنيه.

واشار مطر، لـ«الوطن«، أن هناك إقبالا ملحوظا من المواطنين للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة المنخفضة جدا 3% سنويا متناقصة، لما لها من تيسيرات كبيرة على المستفيدين.

البنك الأهلى يتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من المبادرة

وقالت مصادر مصرفية بالبنك الأهلي، إن البنك الأهلي المصري، بدأ فعليا تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى الجديدة، مشيرة إلى أنه جرى إرسال منشورًا داخليًا إلى بعض الفروع التابعة له، يتضمن الشروط والقواعد الخاصة بتنفيذ مبادرة التمويل العقاري 3%.